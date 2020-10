Heino Enden: Venemaa klubid on mures nii Euroliiga kui ka VTB pärast

Korvpallihooaeg Euroopas on alanud eripäraselt. Koroona tõttu venis mängupaus kahe hooaja vahel tavatult pikaks ja positiivsed proovid on jätnud mitme meeskonna tegutsemisele pitseri. Endise mängija ja treener Heino Endeni sõnul on olukord erinevatele palluritele mõjunud erinevalt.

NBA sai oma mullis hooaja lõpetatud. Hooaja tippliigad oma tavaformaadis alustasid hooaega. Kaks suurt liigat - Euroliiga ja VTB - kas võib öelda, et üks on teisest praegu natuke paremas seisus?

Raske öelda. Euroliiga võib olla paremas seisus, kuna kõik klubid reisivad tšarterlennukitega ja kokkupuude teistega on väiksem. Aga eks ta sõltub riikide-sisesest olukorrast, millised reeglid vastu võetakse. Eks ta siin teatud meeskondi on juba karistanud.

VTB poole pealt. On nad mures ka, kas lõpuni veetakse?

Eks ma olen eelkõige suhelnud Moskva CSKA-ga, Moskva Himkiga, Krasnodari Lokomotiivi treenerite ja juhtkonnaga. Eks nad hooaja eel kõik mures nii Euroliiga kui ka VTB pärast. Ja on endiselt. Näeme, kui palju mängijate puudumine ehk nakatumine on mõjutanud just Venemaa võistkondi.

Kas võime öelda, et praegune olukord toob rohkem kahju tippklubidele - CSKA, Real - või väiksematele?

Eks see on nii ja naa. Kuidas on komplekteeritus ja kes mängijatest haigestub? Moskva CSKA mäng ehitati ümber Nikola Milutinovi. Uus tsenter, kallis mees. Tema haigestus ja esimeses mängus Barcelona vastu oli peataolekut näha. Teises mängus oli parem. Himkist ärme üldse räägi - pool meeskonda on koroonas ja pool vigastatud. Väiksemates, kui üks mees haigestub, on see mõju kindlasti suurem.

Näiteks Kalev/Cramo.

Seal on mõju kindlasti suurem. Tippmeeskondadel on pink tunduvalt pikem.

Heiko Rannula ütles, et pikk paus annab mängudes tunda. Kui vaadata Euroliiga esimesi voore ja VTB-s ka - kas on mängukvaliteedi muutust ka olnud?

Kevadel hooaeg ei lõppenud. Mängijatel on tegelikult suvi vaba. Euroliiga meeskonnad tohivad koguneda meeskonnana kuu enne esimest mängu. Ehk suvi on niikuinii individuaalsete treeningute aeg. Ja siis kuidas keegi valmistub. Mängupaus oli pikk ja eks ta erinevatele mängijatele mõjub erinevalt. Kui professionaalselt keegi on valmistunud ja selle pool aastat ära kasutanud.