Märten Kuusk õnnetust omaväravast: sõbrad viskasid nalja ja sain üle

24-aastane Kuusk on üks Flora tugitaladest, kelle najal on klubi liikumas järjekordse meistritiitli poole. Keskkaitsjana tegutsev Kuusk on 23 Meistriliiga mänguga löödud kuus väravat. Eesti koondise eest on Kuusel kirjas viis mängu, neist viimased kolm selle kuu koondiseaknas. Igal juhul on see tema karjääri parim hooaeg.

"Kindlasti olnud eesmärk mingite sammudega edasi liikuda," kommenteeris Kuusk tänavust arengut. "Paigalseisu ei taha keegi. Ma arvan, et ka see hooaeg on mängukindluse osas tehtud samm edasi."

Kui kaitse poolt loeb Kuusk oma tugevamaks küljeks, siis kaasaegses jalgpallis vajalik rünnakupool vajab kõige rohkem järeleaitamist.

"Ma arvan, et kaitsetöös on asjad üsna korras, see on minu ülesanne. Õhuvõitlused, kahevõitlused, duellid, meeskonna juhendamine on kindlasti mu tugevused. Tugevusi saab aga veelgi tugevamaks teha ja nõrgemaid külgi järgi aidata - mõlemat jalga sama heaks arendada või palliga mängu samuti paremaks teha. Euroopas nõutakse keskkaitsjatelt palliga mängu," selgitas Flora mängumees.

Koondisemängus Leedu vastu sai Märten Kuusk tuua meeskonna kaptenina väljakule, paar päeva hiljem lõi ta aga Põhja-Makedoonia vastu kolmandal minutil omavärava. Õnnetu olukord Märten Kuuske kauaks saatma ei jäänud.

"Sain üle sellest. Ma arvan, et mu vaim on tugev, ei murdu kergesti. Lõpuks oligi, et sõbrad viskasid nalja koguaeg. Ma ei lähe pingesse, kui keegi nalja teeb. Elu ei pea liiga tõsine olema, tasakaalu peab ka olema," arutles Kuusk.