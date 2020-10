TalTechi peatreener Kangurist: ta on võistkonnale igal pool abiks

"Koroona tekkimise tõttu mängijad mõtlesid ka muu elu peale. On näha, et elu läheb raskemaks ja on vaja peale korvpallikarjääri ka midagi teha. Just vanemate meeste puhul," lausus Tal Techi peatreener Kris Killing. "16 mängijast 13 on üliõpilased. See on üks põhjus, miks me oleme sellise satsi kokku saanud. Teine on töö võistkonna manageride ja klubi juhtide poolt."

Kangurist on Killingu sõnul abi igal pool. "Kui vaatame passi, siis vanematel mängijatel läheb kauem aega kui noorematel. Aga mis vormis ta on... vahet ei ole, kvaliteet on see, mis on temal hinnalipik. Ta on võistkonnale igal pool abiks - nii väljakul juhendamas kui ka platsi kõrval. See on kvaliteedimärk."

Kindlasti on ka koroonaviirus jätnud hooaja ettevalmistusele oma pitseri. "Ettevalmistuse perioodi mõttes on mehed pikemalt puhanud kui varasemalt. Võtab kauem aega, et saada nö legoklotsid kokku," lausus Killing. "Ma arvan, et treeneritel on 12 kuud palju tööd. Sai nüüd natuke juhtme seinast välja võtta, valmistuda uueks hooajaks ja mõtteid koguda."