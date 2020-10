Käsipallileegion: kaks eestlast jõudis euroliiga alagrupiturniirile

Säärelihasevigastusest paranenud Mait Patrail debüteeris Saksamaa suurklubi Rhein-Neckar Löweni särgis kodusaalis TTH Holstebro vastu. "Lõvidel" oli avamängust kaasas kuueväravaline võit ning taanlastele jäädi küll 26:27 (9:13) alla, ent kindlustati edasipääs.

Patrail ja Roosna tegid Saksamaal võiduka alguse

Dener Jaanimaa ja Moskva CSKA pidid võõrsil leppima kolmeväravalise kaotusega ning segadused küllasõitnud Taani klubi Bjerringbro-Silkeborgi viisadega lükkasid mängu kolmapäeva varahommikule. Avapoolajal oli CSKA vahepeal juba neljaga taga ja edasipääs käest libisemas, aga tugeva teise pooltunni toel saadi 32:24 (13:14) võit.

Jaanimaa viskas tähtsas võidumängus taanlaste võrku kaks palli, aga pidi laupäeval Venemaa kõrgliiga mängus platsilt pettunult lahkuma. CSKA kaotas valitsevale meistrile Tšehhovskije Medvedile 21:26 (7:11), mullune Eesti parim käsipallur jäi resultatiivsuspunktideta ja sai teisel poolajal punase kaardi.

Reedel loositi Euroopa liiga 24 meeskonda alagruppidesse, kus igast neli paremat pääsevad kevadel kaheksandikfinaali. CSKA peab mõõtu võtma nii kolmekordse Meistrite liiga võitja sakslaste SC Magdeburgi kui ka 2018. aastal Euroopa parimaks kroonitud prantslaste Montpellier HB-ga. Teised vastased on Alingsas HK, Istanbuli Besiktas ja Našice RK Nexe.

Euroopa liiga eelkäija EHF Cupi 2013. aastal võitnud Löweni viis konkurenti on Tatabanya Grundfos KC, Schaffhauseni Kadetten, Pelisteri HC Eurofarm, GOG Handbold ja Trebnje RK Trimo. Patrail saab seega mängida oma esimese välisklubi ehk Šveitsi käsipalli valitseja Kadetteni vastu.

Nädalavahetusel algasid Saksamaal liigamängud. Patrail andis ühe resultatiivse söödu, kui Löwen alistas Bundesligas TVB Stuttgarti 30:20 (17:9). Karl Roosna debüteeris uue koduklubi 1. VfL Potsdami eest kolmanda liiga põhja-ida tsoonis ja viskas 27:22 (13:9) võidumängus Berlini Füchse II üle ühe värava.

Karl Toom: legendaarselt Staffan Olssonilt on palju õppida

Rootsi meistriliigas jätkab kahe eestlase tööandja HK Varberg nelja vooru järel ainsana punktita. Neljapäeval jäädi kodusaalis alla rekordmeister Redbergslids IK-le 26:30 (13:17). Karl Toom tegi senise hooaja parima esituse, visates üheksa väravat ja andes kaks resultatiivset söötu. Armi Pärdi arvele jäi üks tabamus ja üks sööt.

"Punkte küll veel pole, aga läheme iga mänguga paremaks. Meeskonnas oli palju muutusi ning koostöö käimasaamine võtab aega. Endal õnnestus viimane mäng juba päris hästi, keskendusin veidi teisiti, sest Saksamaaga võrreldes on siin vähem taktikat ning rohkem kiirem ja individuaalsem käsipall," kirjeldas suvel 2. Bundesligast Rootsi kolinud Toom.

"Tuleviku ja ka enda arengu seisukohalt on tähtis, et mõned nädalad tagasi liitus meie treeneritetiimiga Staffan Olsson. Endine superstaar ja viimati kolm aastat Paris Saint Germaini abitreenerina töötanu annab meile individuaalseid trenne. Tõeliselt palju on temalt õppida," rõõmustas eestlane neljakordse olümpiahõbeda juhtnööride üle.

"Värskeim täiendus meie meeskonnas on Meistrite liiga kogemusega Läti väravavaht Arturs Kugis ja ta oskab väga hästi kaitses juhendada. Seega usun, et võidud ja punktid hakkavad tulema ning mul on hea meel selles tiimis suures rollis olla," tunnistas Toom.

Sama riigi esiliigas on vastupidises hoos Hammarby IF. Hendrik Varuli leivaisa noppis põlvalase kolme värava toel neljanda järjestikuse võidu, alistades Tyresö Handbolli 35:33 (16:15). Robin Oberg ei teinud kerge külmetuse tõttu kaasa ning tema Stockholmi AIK kaotas VästeråsIrsta HF-ile 25:28 (9:13).

Mulkide lahingust Soomes väljus võitjana Varik

Tšehhimaa meistriliigas ei saa kuidagi võidulainele Martin Grištšuk ja Praha HC Dukla. Eelmisel nädalal viigistati võõrsil Jicini HBC Ronaliga 24:24 (16:12) ja kaotati kodus KH ISMM Koprivnicele 25:31 (11:15). Grištšuk viskas mõlemas kohtumises ühe värava.

Soomes olid kaks eestlast kolmapäeval vastamisi. Kristo Voika viskas seitse ja Ott Varik viis väravat, kuid võitjana väljus lahingust viimane, sest Siuntio IF alistas Helsingi IFK 32:30 (17:16). Laupäeval kaotasid mõlemad, kui SIF alistus Helsingi Dickenile 24:35 (12:18) ja HIFK Karjaa BK-46-le 27:32 (14:16) – Varikult kuus ja Voikalt neli tabamust.

Rumeenia kõrgliigas alustas pühapäeval maratonturniiri Martin Johannson. Kaheksa päevaga tuleb Bukaresti Steaual pidada kuus liigamängu, ehkki kõik ei pruugi toimuda mõnes klubis avastatud viirusejuhtumite tõttu. Avamängus Eesti koondise joonemängija kätt valgeks ei saanud ning Steaua leppis 28:28 (17:13) viigiga CS HC Buzau 2012 vastu.

Hooaeg algas reede õhtul Prantsusmaa esiliigas, kus valusa kaotuse pidid vastu võtma Jürgen Rooba ja Nice'i Cavigal Handball. Võõrsil kaotati JS Cherbourg'ile 29:30 (15:12), Eesti koondise paremäär avas hooaja nelja tabamusega.