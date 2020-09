Rein Taaramäe uus klubi tõuseb World Touri

Rattatiimi omav ettevõte Want You Cycling võtab üle Continuum Sportsi ehk ettevõtte, mis opereerib käesoleva hooaja järel peasponsorita jäävat ja rahalistes raskustes olevat CCC Teami, kirjutab Spordipartner.ee.

"Koos Want You Cycling kaasasutajate Benoit Soeneni, Christophe Wanty, Ronald Goberti ja David Sauvage'iga oleme oma projekti samm sammu haaval arendanud eesmärgiga jõuda ühel päeval World Touri," lausus Want You Cyclingu mänedžer Jean-Francois Bourlart.

"Ajastus peab olema õige, struktuur peab olema paigas ja meie partnerid peavad olema valmis meile järgnema. Võtame uhkusega Jim Ochowiczilt ja Gavin Chilcotilt projekti üle ning jätkame World Touris. Olen kindel, et oleme World Touris edukad."

Hetke pole teada, kui mitu CCC Teami ratturit saavad lepingu Circus-Wanty Gobertiga, kellel on 2021. aastaks kehtivad kontrahtid juba 18 mehega. Nimekirjas on sportlasi Belgiast, Hollandist, Prantsusmaalt, Austraaliast, Norrast ja Itaaliast. CCC Teami tänavusest koosseisust on uue tööandja leidnud üheksa ratturit.