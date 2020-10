Taaramäe: olen veel võimeline suurtuuridel etapivõidu peale sõitma

33-aastasel Rein Taaramäel jääb selja taha karjääri ilmselt kõige kehvem hooaeg, kus ei õnnestunud teha ühtegi säravat tulemust. Viimased kolm hooaega Prantsusmaa profitiimis Total Direct Energy sõitnud Taaramäe tuli septembri alguses üldse sadulast maha ning on viimased poolteist kuud andnud kehale lihtsalt puhkust.

"Just siin augustis olin ikka väga kehva," rääkis Taaramäe ERR-ile. "Siis tekkisid ka küsimused, et äkki on midagi lahti. Tegin vere-, südame- ja koormustestid, kõik sai ära kontrollitud ja tegelikult on kõik korras. Sõita saaks veel mitu aastat, tervis ilmselt lubaks. Lihtsalt selline akumuleerunud väsimus on sees. Tänu sellele ongi oluline pikk 50-päevane puhkus ja nüüd edasi tuleb vaadata - teha trenni ja kõiki liigutusi väga optimaalselt. Kui tahan selles eas veel edasi sõita, siis pean arvestama, et kusagil liiga palju või üle ei tee."

Tuleviku osas on Taaramäel kindlus olemas, kuivõrd hiljuti sai allkirjastatud kaheaastane leping World Touri meeskonnaks tõusnud Belgia profitiimiga Wanty Gobert. See võimaldab Taaramäel edaspidi taas pääseda kolmele suurtuurile ja sõita tähtsamaid nädalasi velotuure ja ühepäevasõite.

"See jäi siiski võib-olla kõige rohkem kripeldama, et Total Direct Energy kalender oli suhteliselt kehv," mõtiskles Taaramäe. "Suurtest sõitudest oligi eelmisel aastal kalendris vaid Tour de France. Kui mul oli hea minek, siis ei saanud ennast väga näidata. Need 2. kategooria velotuurid ja ühepäevasõidud, kus hästi sõitsin, mind nii väga ei huvitanud. Need ei huvita ka otseselt avalikkust ja rattamaailma. Muidugi olen paljudest asjadest ammu aru saanud - suurtel velotuuridel pole mul kokkuvõtte šanssi. Ma pole lihtsalt see mees, aga mingi etapi peale minna või lühemaid velotuure hästi sõita, selleks olen veel võimeline."

Taaramäe ei tea, millal Belgia profitiim praeguse keerulise olukorra tõttu maailmas koguneb või esimesse laagrisse läheb. Samas võimaldab praegune aeg anda omanimelisele klubile enam kui olla lihtsalt patrooniks. Taaramäe tiimist on välja kasvanud mitmed Eesti profid, 18-aastane Joonas Kurits oli Euroopa meistrivõistlustel juunioride temposõidus kuues, nagu Taaramäegi omal ajal.

"Käin ja räägin poiste-tüdrukutega. Kohe näed silmaga ära, mida on vaja kellelgi aidata: mõnel sadul viltu või madal, kellel pole enestunne hea. Siis uurid ja kohe tuleb välja, et endal on sama situatsioon olnud varem ja saab nõu anda. See on väga meeldiv tegevus minu jaoks," kinnitas tipprattur.