Sotši GP esimesel vabatreeningul oli kiireim Bottas, Hamilton alles 19.

Soomlase parim ringiaeg oli 1.34,923. Talle järgnesid Daniel Ricciardo (Renault) ja Max Verstappen (Red Bull), kes kaotasid vastavalt 0,507 ja 0,654-ga.

Bottase tiimikaaslane, MM-sarja üldliider Lewis Hamilton sai kirja alles eelviimase ehk 19. aja, kaotades Bottasele 2,793-ga. Hamilton ei saanud pehmetel rehvidel üldse aega kirja, kuna Carlos Sainz Jr (McLaren) tegi avarii ja seejärel tegi spinni Daniil Kvjat (AlphaTauri), mis tähendas, et rakendus virtuaalne turvaauto. Kui uuesti täiskiirusel sõita lubati, polnud Hamilton enda rehvidega rahul ja ta teatas raadioteel tiimile, et sellelt treeningult head aega ei tule.

Avarii tegi ka Latifi (Williams), kelle tõttu tuli vabatreening üheksaks minutiks peatada, kuni tema auto raja äärest minema viidi.

Reedel sõidetakse ka teine vabatreening. Kvalifikatsioon on kavas laupäeval kell 15 ja põhisõit algab pühapäeval kell 14.10.

