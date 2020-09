Sotši kvalifikatsiooni võitis Hamilton, Vettel lõpetas seinas

Karjääri 96. esimese stardiruudu teeninud valitsev maailmameister edestas teiseks tulnud Max Verstappenit (Red Bull) 0,563 sekundiga ja meeskonnakaaslast Valtteri Bottast 0,652 sekundiga.

Esimestena jäid esikolmikust välja Sergio Perez (Racing Point), Daniel Ricciardo (Renault) ja Carlos Sainz (McLaren).

Ferrardi pilootidest sai Charles Leclerc 11. koha, 12. ringil vastu seina sõitnud sakslane Sebastian Vettel oli sunnitud katkestama ja sai kirja 15. tulemuse.

Leclerc was just inches away from colliding with his team mate ????#RussianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/3e8V0AilFS