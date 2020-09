Bottas teenis karjääri üheksanda võidu, Hamilton kolmas

Teistkordselt sel hooajal pjedestaali kõrgeimale astmele tõusnud Bottas edestas finišijoonel teiseks tulnud hollandlast Max Verstappenit (Red Bull; +7,729) ja meeskonnakaaslasest MM-sarja üldliidrit ning tiitlikaitsjat Lewis Hamiltoni (+22,729). Valitsev maailmameister Hamilton sai sõidu alguses kaks viiesekundilist ajakaristust, olles sõidu eel vales kohas sõitnud ja starti harjutanud.

Esikolmikule järgnesid Sergio Perez (Racing Point; +30,558), Daniel Ricciardo (Renault; +47,065) ja Charles Leclerc (Ferrari; +62,186). Laupäevases kvalifikatsioonis seina sõitnud Sebastian Vettel (Ferrari) lõpetas 13. positsioonil. Avaringi avarii järel olid katkestama sunnitud Carlos Sainz (McLaren) ja Lance Stroll (Racing Point).

Sarja üldarvestuses jätkab liidrina Lewis Hamilton (205 p), kelle edu Valtteri Bottase (161) ees on 44-punktiline. Max Verstappen on 128 silmaga kolmas.

Vormel-1 MM-sari jätkub ülejärgmisel nädalal Saksamaal Nürburgi ringrajal. Pärast seda jääb hooaja lõpuni veel kuus võidusõitu.