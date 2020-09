Bottas näitas parimat aega ka Sotši GP teisel vabatreeningul

Reede hommikul rehvimuredega võidelnud ja alles 19. aega näidanud valitsev maailmameister Lewis Hamilton kaotas meeskonnakaaslasele teisena 0,267 sekundit.

Teised sõitjad kaotasid soomlasele enam kui sekundi, Daniel Ricciardo (Renault) kolmandana 1,058, Carlos Sainz (McLaren) neljandana 1,204 ja Lando Norris (McLaren) viiendana 1,328 sekundit. Red Bulli sõitjad Max Verstappen ja Alex Albon näitasid vastavalt 7. ja 12. aega.

Kui Hamilton pühapäevase GP-etapi võidab, kordab ta Michael Schumacheri võitude rekordit. Saksamaa vormelilegend võitis karjääri jooksul 91 etappi, Hamiltonil on temast üks võit vähem. Selles arvestuses on kolmandal kohal sakslane Sebastian Vettel, kelle arvel on 53 GP-etapi võitu.