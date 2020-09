Tartus peetaval olümpiapäeval saab osaleda Guinnessi rekordi üritusel

Tartus Tamme staadionil TV 10 Olümpiastarti 49. hooaja finaaletapi raames kell 19 algaval olümpiapäeval saavad igas vanuses huvilised end proovile panna erinevatel spordialadel, kohtuda olümpiasportlastega ning avastada Tokyo suveolümpiamängude telki. Üritus on tasuta.

Olümpiapäeva patrooniks on freestyle-suusatamise maailmameister, noorte olümpiavõitja Kelly Sildaru. Saksa gümnaasiumi 12. klassi õpilasena kutsub Sildaru koolinoori lisaks korvpallile proovima ka teisi alasid, näiteks:

suusahüppeid Eesti kahevõistlejate juhendamisel

BMX-rattakrossi Tartu2024 jalgrattatiimi juhendamisel

jalgpallilööke koos Tartu Tammeka treeneritega

käsipalli visete kiirust koos Põlva Serviti kapteni Henri Sillastega

karated Falco treeneri Lauri Mengeli ja ala maailmameistri Marko Luhamaaga

sumot koos Eesti koondislastega

ratastoolikorvpalli ja vigursõitu

paralümpia erinevaid alasid koos Matz Topkiniga

laskesuusatamise laserpüssiga laskmist Eveli Saue ja Priit Viksi juhendamisel

Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Spordi-ja Olümpiamuuseumi alal saab Kelly Sildaruga koos uudistada järgmisel aastal toimuva Tokyo suveolümpiamängude maskotte ja meeneid, mõõta oma reaktsioonikiirust, vaadata harivaid multifilme, lahendada ristsõnu ja mõistatusi. Ühtlasi saab end proovile panna olümpiarõngaste mängus, kõigi osalejate vahel loositakse igal täistunnil välja põnevaid olümpiateemalisi auhindu. Huvilistele jagab Kelly autogramme.

Paralümpiakomitee pakub võimalust proovida elemente erinevatelt paraspordialadelt – tandemjooksus juhendatakse osalejaid spetsiaalse nööri abil, ratastoolis vigursõidus tuleb sooritada erinevaid manöövreid.

Eesti Rahvusringhäälingu alal saab koos teleajakirjanike Anu Sääritsa ja Anu Välba juhendamisel katsetada reporteriametit. Huvilised saavad proovida spordiuudiste lugemist, kommenteerida Ott Tänaku ja Martin Järveoja sõite ning Kelly Sildaru võistlust, anda intervjuusid ja palju muud.

Tamme staadionil toimub lastevõistlus nendele, kes veel TV 10 Olümpiastarti võistlustel osaleda ei saa (sündinud 2010-2015). Kaugushüppe ja 60 meetri jooksu tulemuste põhjal saadud punktid liidetakse ja punktide alusel pääsevad kaheksa paremat tüdrukut ja kaheksa paremat poissi võistlema peaareenil toimuvale 60 m jooksule. Iga osaleja stardinumbrit kaunistavad olümpiarõngad ning kõik osavõtjad saavad auhinna! Lastevõistlus algab kell 9.30, võistlusele on vajalik eelregistreerimine siin.

Olümpiapäev tugineb kolmele sambale: olümpiaväärtused, aktiivne liikumine ja uute spordialade avastamine. Olümpiapäevaga tähistatakse nüüdisaegse olümpialiikumise algust 1894. aastal, kui Pariisis Sorbonne's kiideti ühehäälselt heaks Pierre de Coubertini ettepanek hakata taaskorraldama olümpiamänge ja asutati Rahvusvaheline Olümpiakomitee.

TV 10 Olümpiastarti finaaletapi avatseremoonia toimub laupäeval Tamme staadionil kell 11. Liidrikohal on esimeses grupis peale nelja etappi Tartu Tamme Kool, kes kogunud 23687 punkti. Järgnevad 23178 punktiga Rakvere Reaalgümnaasium ja 21253 punkti kogunud Luunja Keskkool. Teises grupis jätkab liidrikohal Orissaare Gümnaasium/Tornimäe põhikooli ühendvõistkond, kel on nelja etapiga koos 18171 punkti. Teisel kohal paikneb Laupa Põhikooli/Imavere Põhikooliühend võistkond 16304 punktiga ning kolmandale positsioonile on tõusnud Avinurme Gümnaasium 115431 punktiga.