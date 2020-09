Mihkel Räim tuli Slovakkias neljandaks

Esimese koha noppis sakslane Nico Denz (Team Sunweb), teine oli samuti sakslane Jannik Steimle (Deceuninck - Quick Step) ja kolmas Jempy Drucker (BORA - Hansgrohe).

"Tänast sõitu vürtsitas 2900 tõusumeetrit. Juba esimene järsk tõus osutus väga raskeks. Seal tõmmati asi juppideks ja mina polnud oma diiselmootorit veel käima saanud. Jäin teise gruppi või siis isegi peagruppi. Eest said minema ca 40 meest ja arvasin, et sõit on tehtud. Mingi aeg saime esimese suure pundi kätte ja väike grupp jooksikuid oli minema saanud, päeva dikteeris Quickstepi meeskond. Arvata oli, et mingi aeg pannakse gaas korralikul põhja ja nii ka juhtus," meenutab Räim sõidu kulgu.

"Jalga samas oli, usun, et tiimi abiga oleksin võinud täitsa vabalt võidu peale sõita. Neljas koht sellisel raskel päeval tundus minu jaoks veidi nagu võit, eriti peale vigastust," lisas Räim.

Norman Vahtra (Israel Start-Up Nation) lõpetas etapi 95. kohal ja Martin Laas (BORA – hansgrohe) 114. kohal.

Laupäeval lõppeva velotuuri üldarvestuses hoiab Mihkel Räim 30. kohta (+0.56). Norman Vahtra on 85. (+17.26) ja Martin Laas 86. (+17.29).