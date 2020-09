Taimsoo võitis Eesti meistritiitli nii neljasel kui ka ühepaadil

Viljandi järvel peetavatel sõudmise Eesti meistrivõistlustel sai meie tippudest avapäeval kaks kulda kaela Taimsoo. Veel enne paarisaeruliste neljaste sõitu saavutas Taimsoo kodulinnas esikoha ühepaatidel, seda haaravas duellis hiljem samuti neljapaati istunud Andrei Jämsä ees. Viimane juhtis veel 500 meetrit enne lõppu, kuid tugev lõpuspurt viis ikkagi Taimsoo kullale. Jämsäle hõbe ja pronks Jüri Mikka Udamile.

Kaspar Taimsoo: "Jäi natuke lõpu peale see sõit. Andrei sõitis keskmist tuhandet minust ühtlaselt stabiilselt kõvemini. Ta ikkagi liikus eest ära. Edu oli päris soliidne - arvan, et mingi neli paati. Aga siis viimase neljasajaga vaatasin, et natuke jõuan veel. Proovisin vaikselt järgi imbuda ja viimase saja meetriga sain mööda."

Paarisaerulistel neljastel kontrollis nädala alguses paika saanud Eesti esimene Jüri Mikk Udam, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Kaspar Taimsoo sõitu algusest peale. Hea tempovõrdluse pakkus neile alguses väljaspool arvestust kaasa teinud juunioride kaheksapaat ning lõpuni püsis kandadel Eesti teine koosseisus Andrei Jämsä, Kaur Kuslap, Sten-Erik Anderson ja Johann Poolak. Kahe paadi vahe oli finišis ligi kolm sekundit.

Allar Raja: "Koostöö toimis, jõudu sai sisse pandud. Väga hea selline sõit alustuseks enne kui hakkame neljasega tööd tegema. Tõsine pingutus kõigi poolt ja konkurent andis meile võimaluse end proovile panna."

Võitnud nelik peaks Eestit esindama ka oktoobri alguses Poolas Poznanis Euroopa meistrivõistlustel. "Mitteametlikult võin öelda, et peatreener on valiku teinud. Tegime ükspäev seat racing'ut ehk proovisime erinevates sõitudes erinevaid mehi. Vahed on minimaalsed. Väga keeruline valik on," lausus Raja.

"Võrdseid mehi on palju ja antud juhul kinnitas ta selle paadi, millega täna sõitsime ehk number ühe peal on Jüri-Mikk Udam ja siis mina, Endrekson ja Taimsoo. Kahepaat ja ühepaat veel otsivad oma parimat lahendust. Teevad järeldusi homme ja järgmise nädala jooksul."

Sõudeliidu soov on EM-il välja panna lisaks neljapaadile ka kahene ja võib olla ka ühene. Nädala alguses tehti peatreener Veiko Sinisalo juuresolekul teste ja sõideti lõike - võrdseid mehi on palju.

Kaspar Taimsoo: "Hetkel tehtud sõitude põhjal sellise tehnilise kiire analüüsi pealt tundub, et jah, nii on. Tegime füüsilised testid. Eks neid arvestati ka. Nagu ikka - töötame sellega, mis meil on. Pigistame sellest kivist vee välja. Küll saab."