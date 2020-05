Karantiin võib Silverstone'i etapile kriipsu peale tõmmata

Koroonaviiruse pandeemia käes vaevlevad britid plaanid kõigile riiki sisenejatele määrata 14-päevase karantiini, millele tehakse küll mõningad erandid. Sport ei paista siiski nende alla kuuluvat.

Väljaande The Sun andmetel olevat kultuuri-, spordi- ja digitaalteemade minister Oliver Dowden spordile tehtavaid erandeid toetanud, aga valitsus tervikuna on teist meelt. Ilmselt kardetakse, et see tähendaks nn Pandora laeka avamist ja väga paljud nõuaks samasugust erandit.

Enamik vormel-1 võistkondi paikneb Suurbritannias, aga kolm neist - Ferrari, Alfa Romeo ja AlphaTauri - mitte, samuti asub välismaal näiteks rehvitarnija Pirelli. Sellistes tingimustes ei oleks GP korraldamine reaalne.

F1 hooaeg pole pandeemia tõttu veel alanud, aga Silverstone'i etappi nähti viimasel ajal teise võimaliku etapina pärast 5. juulile planeeritud Austria GP-d. Kui Silverstone'is ei sõideta, võiks hooaeg jätkuda augusti alguses Ungaris.