Singapuri F1 etapi korraldajad tühjade tribüünidega ei lepi

Singapuri GP korraldajad andsid teada, et 20. septembrile planeeritud vormel-1 MM-etapi pidamine ilma publikuta ei ole teostatav variant. Mullu külastas Singapuri MM-etappi kolme päeva jooksul 268 000 inimest, neist 40% välismaalt.

Tänavu on aga etapi toimumine küsimärgi all ja kuigi F1 sarja korraldajad pole redigeeritud kalendrit avaldanud, siis kuulujuttude kohaselt võib võistlus üldse ära jääda.

Singapuris on registreeritud enam kui 27 000 koroonaviiruse juhtumit ja vastav näitaja on Aasias ühe elaniku kohta kõrgeim. Hetkeseisuga on Singapur isolatsioonis 1. juunini.

Vormel-1 MM-sari peaks praeguse plaanide järgi algama 5. juulil Austrias ja seejärel suundutakse Suurbritanniasse. Need sõidud saaksid toimuma aga tühjadele tribüünidele.