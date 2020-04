F1 peab leidma Austria valitsusele tõestuse, et võistlemine on ohutu

Kui Austria valitsus annab rohelise tule, siis võib vormel-1 MM-sarja avastart toimuda 5. juulil Austrias. Haasi meeskonna pealiku Guenther Steineri sõnul on Formula 1 kohustus tõestada, et koroonaviiruse pandeemia valguses ei ole võistlemine ohtlik.

Loa saamisel toimuks võistlus publikuta ning suure tõenäosusega toimuks teine etapp kaks nädalat hiljem Suurbritannias.

"Oluline on näha tunneli lõpus valgust. Ma loodan, et Austria valitsus annab võistluse korraldamiseks rohelise tule. Samas peame me veenma neid piisavate argumentidega, kuidas me suudame Austria elanikke ja ka kõiki võistlusega seotud inimesi piisavalt kaitsta, et viirus uuesti levima ei hakkaks," ütles Steiner.

Kuigi pealtvaatajaid ringraja äärde ei lubata, peaks võistlusel koos töötama 1000-liikmeline personal. Ehk risk on olemas. "Me peame leidma tõestuse, et me ei ole ohtlikud ja me ei levita haigust. Ma loodan, et me leiame selle ja saame juulist võistlema hakata," lisas Steiner. "Siiani on Austrias asi kontrolli alla saadud, aga ma saan aru, miks nad ei peaks meid sinna tahtma."