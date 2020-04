Eesti noorkorvpallur liitub uueks hooajaks NBA kuldkäe Thompsoni ülikooliga

South Plains'i nimelises kolledžis pallinud 20-aastane ja 174 cm pikkune Teder mängis tänavusel hooajal NJCAA liigas kõik 33 kohtumist ja alustas 14 neist algviisikus. Lady Texan nime kandev naiskond võitis hooajal 33 kohtumisest koguni 32 ning eestlanna arvele kogunes keskmiselt 7,9 punkti, 4,4 korvisöötu ja visketabavuseks jäi 46,9%, kirjutab Korvpall24.ee.

Washington State'i peatreener Kamie Ethridge oli väga õnnelik, et eestlanna lisandumisega tõmmati edukalt joon alla järgmiseks hooajaks uute mängijate hankimisele. "Mul on väga hea meel tutvustada Johannat, kui meie viimast pusletükki 2020. aastal algavaks hooajaks. Johanna toob meie naiskonda suures mahus oskust ning mitmekülgse tagamängijana on tal võimekused, mida ma treenerina soovin ja mängijates otsin. Ta on vintske, füüsiline, võitlejana kartmatu ja tema sisemine mootor on ülivõimas," kiitis peatreener Ethridge Tederit ülikooli kodulehel.

