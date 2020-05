Teder: poleks uskunud, et nii palju USA ülikoole minuga kontakteerub

Aprilli lõpus tuli Eesti korvpallisõpradele rõõmustav uudis ookeani tagant, kui sai selgeks, et seni USA madalamas üliõpilasliigas pallinud tagamängija Johanna Eliise Teder siirdub NCAA I divisjoni Washington State'i ülikooli.

"Ootasin kogu hooaja, et mõni I divisjoni ülikool minuga kontakteeruks, kuid miskipärast oli veebis minu nime taga märge "non qualifier" (ei kvalifitseeru – inglise k.). Märtsi lõpuks tegi NCAA otsuse, et võin järgmisest hooajast liituda mõne kõrgeima liiga ülikooliga, mispeale andsin oma video mõnele treenerile, kes aitasid meelsasti seda levitada," rääkis Teder portaalile Korvpall24.ee.

Eestlanna sõnul näitas seejärel Washington State tema vastu huvi üles juba üsna varakult, kuid lõpuks Covid-19 haiguspuhangu tõttu ei saanud ta ühtegi külastusvisiiti ülikoolidesse teha. "Pidin leppima vaid videokõne tuuriga ning see tegi ülikoolide vahel valimise tunduvalt raskemaks," selgitas Teder. "Ma poleks uskunud, et nii lühikese ajaga nii palju koole minuga kontakteerub."

