Janne Schasmin koondislastest: minu süda on rahul

"Nüüdseks juba kaks nädalat tagasi tegime iga-aastased arenguvestlused. Nüüd olid nad natuke teistmoodi, veebipõhised. Silmast silma kohtudes oli mõni kohtumine lähes, nüüd veebis venis mõnega isegi pikemaks," lausus Schasmin intervjuus ERR-ile.

"Eks aeg nelja seina vahel pani mõtlema ja arutlema sellistel teemadel, millega naistega kogu aeg ei arutle. Ma väga positiivselt üllatusin ja olen väga rõõmus, et ei olnudki vaja neid lisamotiveerida. Nad on väga motiveeritud, kasutavad seda aega väga hästi ära."

Schasmin sõnul on kõigil koondislastel programmid käes ja tegutsetakse. "Sel nädalal oli ka ÜKE treeneri Mirjam Lehismetsaga esimene videotreening koos. Kuni seni tegid kõik eraldi, siis nüüd leiti, et iganädalaselt võiks koos olla. Kaks mängijat on veel Prantsusmaal - nad ei ole veel koju saanud. Loodetavasti saavad varsti koju. Siis Johanna [Johanna Eliise Teder - toim.] Ameerikast ei ole saanud veel koju. Virtuaalselt said nad kõik kokku ja treenisid koos."

"Minu süda nende puhul on rahul," jätkas peatreener. "Nad ootavad suvist aega, kas tulevad võimalused reaalselt või peame jätkama ikkagi virtuaalselt. Paljudel on ka uueks hooajaks lepingud. Minu asi on kahe nädala pärast uuesti helistada ja küsida, kuidas olukorrad on. Siis vaatame, kas motivatsioon on läinud veel paremaks või on vaja kuskilt juurde aidata."

Koondisemängud peaks jätkuma novembris, kui ees ootavad EM-valikkohtumised võõrsil Bosnia ja Hertsegoviinaga ning kodus Šveitsiga. "Viimase kahe nädala jooksul on olnud vaja kolm korda vaadata üle kõik eelarved, naiste tegevuskavad. Vastavalt olukorrale. Hetkel on kirjas plaan A, plaan B ja plaan C," kirjeldas Schasmin.

"Kui plaanid said tehtud, tekkis küsimus, kas mul tuleb viimane FIBA mänguda aken novembris või mitte. Kui minu leping lõppeb aasta lõpus ära, siis ka natuke muretsen. Tahaks need kaks mängu reaalselt ära mängida, mitte et neid ei tulegi või liiguvad uue treeneriga uude tsüklisse."