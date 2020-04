Austrias kasvavad lootused võõrustada juulis F1 etappi

Vormel-1 MM-sarja hooaja avaetapiks võib kerkida juuli alguses Spielbergi ringrajal toimuv võistlus, sest Austrias on teatatud koroonaviiruse pandeemia piirangute lõdvendamisest ja asjaosalised peavad etapiga seotud üksikasjade üle kõnelusi.

Kuigi ametlikult peaks F1 hooaeg algama juuni lõpus Prantsusmaal Paul Picardi ringrajal, peetakse sellist stsenaariumi siiski vähetõenäoliseks. Hoopis reaalsem on ühe või isegi kahe etapi pidamine juuli alguses Austrias.

Muidugi tähendaks võistluste läbiviimine olulisi kitsendusi. Näiteks soovitakse hoida lahus vormel-1 etapiga seotud inimesed ja Salzburgi kohalikud elanikud. Sõidule ei pääse pealtvaatajad, meediaesindajad ja vähendatakse ka meeskondade koosseise, näiteks 45-ni iga tiimi puhul.

Lisaks kannaks etapiga seotud inimesed kaitsemaske ja kohale sõitev seltskond peaks esitama ka tervisetõendi, mille kohaselt neil nakkust pole. Läbirääkimisi Austria võimudega juhib Red Bulli boss Helmut Marko.

"Vormel-1 kogukond kardab nakatuda ja tahab end isoleerida nii palju kui võimalik," kommenteeris Marko väljaandele Motorsport.com. "See on hea, sest rahvas pelgab samuti nakkuse levikut. Kõik kardavad ja seega on kõik äärmiselt ettevaatlikud."

Siiski usub Marko, et põhivõistluse kõrval võiks toimuda ka vormel-2, vormel-3 ja Porsche Supercupi osavõistlued. "Ma ei tea, kas televisioon jääb ilma taustajuttudest, mida pole karmide regulatsioonide tõttu võimalik teha, aga võib-olla ülekanded teistest võistlussarjadest korvavad selle."