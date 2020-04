Nurgeri endine meeskonnakaaslane: NBA-s valmistutakse kõige hullemaks stsenaariumiks

"Ma arvan, et kõik valmistuvad kõige hullemaks stsenaariumiks, et hooaeg katkestatakse. Me peame tegema kõik, mis võimalik, et sellest tingitud löök võimalikult hästi vastu võtta. Seda nii mängijad kui klubiomanikud. Samas peame tööd tegema selles suunas, et saaks võimalikult hästi platsile naasta," vahendab VanVleeti sõnu Korvpall24.ee.

26-aastane ameeriklane, kelle visketabavus oli tänavu väljakult 41% (sh kolmesed 38%) ja vabaviskejoonelt 84%, saab olema algaval suvel NBA-s üks nimekamaid vabaagente.

