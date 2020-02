Tokyo maratoni korraldajad jätavad üle 37 000 jooksusõbra pika ninaga

Tokyo jooksumaratoni korraldajad andsid teada, et koroonaviiruse leviku tõttu ei ole võistlust planeeritud tänavu läbi viia massiüritusena, vaid starti on oodatud vaid ligi 200 eliitjooksjat.

Tokyo maraton toimub 1. märtsil ning sinna on registreerunud ligi 38 000 jooksusõpra. Võistlus kuulub World Marathon Majors sarja ning on üks kuuest suurimast maratonist üle maailma. Samasse sarja kuuluvad veel Londoni, Berliini, Chicago, New Yorki ja Bostoni maratonid.

"Me ei saa korraldada üritust sellises mahus nagu me planeerisime," teatasid korraldajad. Paljud sportlased on avaldanud pahameelt, et selline otsus vastu võeti, kuid korraldajad andsid teada, et jooksusõpradel on võimalik starti asuda hoopis 2021. aastal.

Hiinas on koroonaviirusesse haigestunud 70 500 inimest, kellest 1 770 on hukkunud. Jaapanis on avastatud 400 juhtumit. Maailma Terviseorganisatsioon Toky olümpiamängude toimumises aga ohtu ei näe.