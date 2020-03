Prantsuse meeskonna juht: Tour võiks toimuda ilma publikuta

"Teleülekanded toimuksid ja see oleks märk, et asjad hakkaksid uuesti toimuma," vahendab Madiot sõnu Spordipartner.ee. "Samuti annaks see positiivse impulsi professionaalse rattaspordi majandusele ja Prantsuse inimeste heaolule ning viiks riigi tagasi normaalsesse elurütmi juulis. Sügaval südames loodan, et Tour toimuks juulis."

Praeguste kavade kohaselt algaks Tour 27. juulil Nice'is ja Prantsuse spordiminister Roxana Maracineanu käis hiljuti välja mõtte, et aasta tähtsaim rattavõistlus võiks toimuda ilma publikuta. On kostnud arvamusi, et kui kolme nädala pikkune Tour ära jääb, siis vajub kokku rattaspordi majandusmudel.