Norra jalgpalliliit andis teada, et UEFA koosolekul otsustati, et EM-finaalturniir toimub 2021. aasta 11. juunist 11. juulini. UEFA pole ametlikku infot veel jaganud, kuna esmalt peab selle kinnitama nende täitevkomitee.

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

Norralaste teadet kinnitas Reutersile ka Rootsi jalgpalliliit.

Tegemist on esimese korraga jalgpalli Euroopa meistrivõistluste ajaloos, kui finaalturniir on tulnud edasi lükata.

Algselt pidi EM-finaalturniir toimuma täna 12. juunist 12. juulini 12 linnas üle Euroopa: Amsterdamis, Bakuus, Bilbaos, Bukarestis, Budapestis, Kopenhaagenis, Dublinis, Glasgows, Londonis, Münchenis, Roomas ja Peterburis.

Eelinfo:

UEFA presidendi Aleksander Ceferi kokku kutsutud kriisikoosolekul osalevad 55 rahvusvahelise alaliidu esindajad, Euroopa jalgpalliklubide liit ning mängijate ühendus FIFPro.

Kell 14.00 Eesti aja järgi alustavad UEFA liikmed internetipõhist koosolekut, kus arutatakse Euroopa jalgpalli lähitulevikku COVID-19 haiguse leviku tingimustes. Kõiki alaliite esindavad virtuaalsel koosolekul president ja peasekretär.

Senise info põhjal võib eeldada, et EM lükatakse edasi. BBC andmetel on räägitud detsembrikuusse lükkamisest, aga ka täiesti ärajätmisest. Kõige tõenäolisem on aga see, et EM lükatakse 2021. aastasse. Järgmisesse aastasse edasilükkamise juures peab aga meeles pidama, et 2021. aasta suvel toimuvad ka naiste Euroopa meistrivõistlused, Rahvuste liiga ja kuni 21-aastaste Euroopa meistrivõistlused.

Jalgpalli Meistrite liigas ja Euroopa liigas on praeguse seisuga mängud peatatud. Ühe variandina on räägitud, et kui mängud jätkatakse, peetakse veerandfinaalidest alates miniturniirid, kus korduskohtumisi ei ole, turniirid toimuksid Istanbulis ja Gdanskis, mis muidu peaksid võõrustama finaalmängu.