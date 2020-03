Tõniste: kas edaspidi hakatakse iga gripipuhangu puhul eriolukordasid välja kuulutama?

"Mina arvan küll, et igal juhul peaksid toimuma! Nii palju, kui mina olen aru saanud, on see ikkagi hooajaviirus, mis läheb suve hakul üle ja siis oleks ju väga kurb, kui juba mitu kuud varem on otsus vastu võetud, et mängud jäävad ära," lausus Tõniste ERR-ile.

"Loomulikult on keeruline, kui sportlased peavad karantiiniolukorras kuidagi treenima, samuti on küsimärk, mis saab kõikvõimalike valikvõistlustega. Aga eks siin peab mingeid lahendusi välja töötama ja lõpuks tuleb ikkagi mingi valik teha, paremad välja noppida."

Tõniste usub, et otsuse langetamisega on aega ja ehk kaob ajapikku ka paanika. "Jah, kui haigus jääb venima, siis on päris katastroof ning olümpiamängud on siis ilmselt kõige väiksem mure. Aga elu näitab, et Hiinaski hakkab haigus juba taanduma."

"Mis mind rohkem muretsema paneb, on küsimus, kas edaspidi hakatakse iga gripipuhangu puhul eriolukordasid välja kuulutama ja karantiine määrama. Kas see on uus reaalsus?" küsib ta.

ROK-i president Thomas Bach on kinnitanud, et tegelevad pidevalt olukorra analüüsimisega. "Peame jääma realistlikuks ja katsuma lahendada ka need paljud küsimused, mis puudutavad kvalifikatsiooninormide täitmist praeguses karantiiniolukorras. Oleme oma lahendustes väga konstruktiivsed ning usun, et kõik sportlased mõistavad, et meil on siiski veel mängudeni neli kuud aega."

Bach lubas, et kõik otsused langetatakse eelkõige sportlaste huve silmas pidades. "Käitume vastutustundlikult ning järgime alati oma põhimõtteid. Neist esimene on sportlaste tervise hoidmine ning viiruse leviku tõkestamine, teine aga sportlaste huvide ja olümpiaspordi eest seismine."

