Türgis treeniv Zirk: loodan, et haigus vaibub ja jõuan OM-normi veel ära täita

Paljud neist on küll juba koroonaviiruse tõttu Türgist kodumaale lahkunud – teiste hulgas näiteks Saksa odaviskajad, Rio olümpiamängude kullavõitja Thomas Röhler ning 2017. aastal Londonis maailmameistriks tulnud ja mullusel Doha MM-il pronksi võitnud Johannes Vetter –, aga üldiselt jätkub elu Zirki sõnul Türgis sportlaste jaoks seni üpris tavapärasel viisil.

Zirk ise sõitis Türki harjutama 2. märtsil, kui koroona juba Euroopat vallutama oli asunud, kuid olukord polnud veel kaugeltki nii hull. "Tollel hetkel polnud siin Türgis veel üldse midagi viltu, kuigi riiki sisenedes pidin juba ankeedi täitma, et mul mingit haigust küljes pole," meenutas Zirk ning tunnistas, et kuigi sportlaste elu pole haigus Türgis suuresti muutunud, on stressitase kindlasti tavapärasest kõrgem. "Pidevalt peame käsi desinfitseerima, aga vähemalt oleme oma treeningud saanud ilusti ära teha."

Kui Zirk kavatseb praegu Türgis treenimist jätkata, sest vähemalt senimaani pole riigi valitsus ujulate ja spordibaaside kasutamist ära keelanud, siis paljude teiste riikide sportlased on siiski riigist lahkunud. "Minu koduklubi Energy Standard võtab asja üpriski rahulikult, aga britid, kellel on endal kuu aja pärast kvalifikatsioonivõistlused, peavad täna-homme riigist lahkuma, sest nad pelgavad, et neil lähevad piirid kinni," kirjeldas Zirk. "Saksamaa odaviskajad Thomas Röhler ja Johannes Vetter lahkusid ka otsekohe, kui kuulsid, et Saksamaal läheb piir Türgiga kinni."

Viimase ööpäevaga on Türgis koroonaviirus diagnoositud 29 inimesel, üldine diagnoosi saanud inimeste arv kogu riigis on 47. "Õnneks on neid juhtumeid vähe, aga see arv tundub muidugi kahtlaselt väike," nentis Zirk. "Ei oskagi öelda, kas riik varjab tegelikku arvu või pole lihtsalt kõiki haigeid jõutud diagnoosida, aga õnneks on Türgi kõige suuremate haiguskoldega riikidega piirid sulgenud."

Mis saab edasistest võistlustest ja olümpiaplaanidest, Zirk hetkel ei tea. Tema treenib edasi nii, nagu kulgeks kõik plaanipäraselt. "Meie esimene võistlus oleks mai keskpaigas Ungaris toimuv EM ja praegu treenin edasi selle plaaniga," ütles ta. "Kui midagi muutub, siis hakkame ka oma plaanidesse muudatusi tegema. Praegu paneme täistuuridel edasi."

Kui aga haiguse tõttu jääb olümpiamängude norm täitmata – või kui OM üldse ära jäetakse –, pole see Zirki sõnul veel mingi katastroof. "Ega elu sellest seisma jää, eks siis peab leppima," tõdes ta. "Nelja aasta pärast tuleb ju uus olümpia. Ise aga ikka loodan, et kõik vaibub ja jõuan olümpianormi ka veel ära täita… juuli alguseni on seda võimalik teha."