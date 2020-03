Pevkur soovitab Euroopa võrkpallihooajale joone alla tõmmata

Pevkur kirjutas enda kodulehel, kuidas ta sattus koroonaviirusele väga lähedale, kui käis Saaremaal CEV Challenge Cupi mängul, mille tagajärjel diagnoositi mitmel inimesel, teiste seas ka Saaremaa VK tegevjuhil Hannes Sepal koroonaviirus. Riskide vältimiseks jäi Pevkur karantiini ja lasi ennast testida. "Õnneks oli test negatiivne, aga see pani mind mõtlema," kirjutas Pevkur. "Usun, et keegi Euroopa võrkpallis ei peaks millegagi riskima ja seetõttu soovitan tungivalt, et peaksime koheselt lõpetama kõikides rahvuslikes ja rahvusvahelistes sarjades hooaja, peaksime ära jätma 2020. aasta Euroopa Kuld- ja Hõbeliigad, peaksime koostama juhised klubidele mängijate lepingute kohta ning koostama juhised rahvuslikele alaliitudele järgmise aasta EM-iks."

"Mõnikord seisame silmitsi ootamatute olukordadega ja kui leiame end kriisi keskmest, on vaja näidata kindlakäelist juhtimist," lisas Pevkur.

Euroopa võrkpalliliidu presidendivalimised peaksid praeguse kava järgi toimuma juunis.