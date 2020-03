Mitmed Eesti sportlased ei pääse koju, kuna ootavad välisklubide juures tähtsaid otsuseid

Erinevad eestlastest pallimängualade esindajad on endiselt välismaal oma koduklubide juures. Kuna mitmel pool ei ole veel otsustatud, kas koroonaviiruse tõttu tuleks liigamängud peatada ja hooaeg lõppenuks kuulutada, ei saa sportlased võistkondade juurest ka lahkuda. Mitmed neist kinnitasid, et nüüd on ilmselt juba parem jääda püsima sinna, kus parasjagu ollakse.

Käsipall

Andrus Raadik (Tuneesia klubi Sfaxien)

Hetkeseisuga mängud toimuvad, aga publikuta. Koolid on siin kinni ja suuremad üritused keelatud. Poed suletakse ametlikult peale nelja, aga seda reeglit tihti ei jälgita. Räägitakse, et siin on vaid 10 nakatunut, kuid võib eeldada, et riik ei avalikusta õigeid numbreid, kuna kui siinsed inimesed lähevad paanikasse, siis on jama majas. Oma pere plaanin sel nädalal Soome saada. Minu liikumised olenevad klubist. Aafrika meistrivõistlused jäävad tõenäoliselt ära. Elame ja näeme. Siin päikese all ei ole ka kehv, kuid kõige olulisem on praegu, et pere koju pääseks.

Armi Pärt (Rootsi klubi HIF Karlskrona)

Olen endiselt Rootsis klubi juures ning pühapäeval mängisime viimase liigamängu. Täna on meil viimane koosolek ja siis saame pikemalt puhata. See oli meil juba enne koroonaviirust plaanis. Minu klubis ei ole asi väga pakiline, kuid siiski lähtutakse samadest juhistest nagu ülejäänud Euroopas. Hetkel on minu piirkonnas kaheksa juhtumit. Kuna mul on järgmiseks hooajaks veel lahtine seis ja paljud lennufirmad on oma lennud tühistanud, siis koju ei plaani ma reisida.

Mait Patrail (Saksamaa, Hannover-Burgdorf)

Meil öeldi siin, et me peame nädal aega võimalikult vähe teiste inimestega kokku puutuma, seega pole meil kavas olnud ka treeninguid. Klubijuhid soovivad, et me suurema osa ajast kodus veedaksime. Selle nädala algul otsustatakse, mis saab liigaga, seni paluti meil lihtsalt oodata. Eks siin ole selline teistsugune olukord, mida varem pole näinud - mõned inimesed lähevad poeskäimistega hulluks, samal ajal kui teised võtavad seda rahulikult. Hetkel pole mul plaanis Eestisse tulla ja ma ei tea, kas ma üldse tulen. Eks see oleneb palju, kuidas meie liiga edasi läheb ja mis mu naine arvab, kuna tema pidi siin veel näiteks tööl käima. Pigem arvame, et jääme siia ja ootame, kuni olukord paremaks läheb.

Korvpall

Jaan Puidet (Rootsi klubi Jämtland Basket)

Olen endiselt veel klubi juures. Meie linnas pole olukord nii hull kui uudiste põhjal Eestis on. Kõike võetakse veel rahulikult ja kõik kohad peale koolide on veel avatud. Plaanin Eestisse tulla, kui suurem viiruselaine üle on läinud. Hetkel ei kiirusta ma kuskile.

Siim-Sander Vene (Itaalia klubi Varese)

Olen endiselt Itaalias ja olukord on endiselt keeruline. Teadmatust on palju. Otsust hooaja edasise kulgemise või mittekulgemise suhtes pole tehtud ja endiselt ootame, mis saab. Seis riigis on üldiselt keeruline ja tundub, et iga päevaga halveneb. Hetkel ei oskagi öelda, millal ma koju saan. Esmalt ootab liiga ja võistkonna poolt ära otsused ja siis hakkab vaatama, kas üldse saab veel koju.

Võrkpall

Kristiine Miilen (Prantsusmaa klubi Beziers)

Minul läheb Prantsusmaal hetkel väga segaselt. Reedel tuli teade, et prantsuse liiga on teadmata ajaks peatatud ning ka CEV lükkas kõik eurosarja mängud edasi kuni 3. aprillini. Koosolekul öeldi, et nädalavahetuse saame vabaks, kuid alates esmaspäevast treenime normaalselt edasi. Vahepeal karmistati Prantsusmaal aga meetmeid, nii et tänasteks treeninguteks klubi ikkagi luba ei saanud. Esmaspäeva õhtul on veel mitu olulist koosolekut ja siis peaks selguma, mis otsustatakse. Kuna ametlikku kinnitust veel liigade lõppemise kohta pole tulnud, siis hetkel koju kedagi ei lasta. Üritan lennupiletitel silma peal hoida, sest lende järjest tühistatakse ja pigem tahaksin olla karantiinis Eestis kui Prantsusmaal. Üldiselt on siin minu kandis seis rahulik - poodides kaupa jätkub ja mingit paanikat ma ei tunne, aga tundub, et kui saamegi loa koju tulla, siis see läheb üsna pikaks seikluseks. Ja isegi, kui peaksin Prantsusmaale lõksu jääma, siis elu seisma otseselt ei jääks - elamine ja toit on olemas ning mõned naiskonnakaaslased jäävad ka kindlasti siia kuni maini ehk saaksin hakkama.

Oliver Venno (Türgi klubi Istanbuli Galatasaray)

Olen endiselt Türgis ja hetkel on meil planeeritud mängida karikafinaalmängu. Samas on selle toimumine juba sattunud küsimärgi alla ning see selgub paari päeva jooksul, kas saame ikka mängida või mitte. Laupäeval mängisime tühjade tribüünide ees. Samamoodi pole infot veel play-off'ide kohta. Koju ma veel ei tule ja ei oska öelda ka, millal ma seda teen. Ma arvan, et kui mängud lõpetatakse, siis jään ikka siia.

Robert Täht (Itaalia klubi Perugia)

Olen jätkuvalt Itaalias, Perugias. Elan karantiinielu ja hoian end iseseisvalt vormis. Täna hommikul sain üksinda käia tiiru klubi jõusaalis. Kotid pakkisin juba mõni päev tagasi ja hetkel ootan ametlikku infot, et hooaeg loetakse lõppenuks. Täna seda otsust veel ei ole. Üldine seis on, et inimesed võtavad siin reegleid väga tõsiselt. Linnad on tühjad ja inimesi kohtad vaid poodide ees, sest korraga lastakse sisse vaid üksikud inimesed. Samuti on poodides ära markeeritud, kus võib seista ja oma korda oodata. Poodide ees olevad järjekorrad on mitmekümne meetri pikkused, sest inimesed peavad seisma seal kahemeetriste vahedega. Huvitaval kombel pole siin mitte ühestki kaubast puudu. Koju naaseksin esimesel võimalusel ja isoleeriksin end ettenähtud perioodiks. Iga päevaga läheb reisimine järjest keerulisemaks ja kes teab, mis üldse saab. Elame päev korraga.

Timo Tammemaa (Prantsusmaa klubi Tours)

Olen Prantsusmaa klubi juures kodusel puhkusel, kuna oleme siin autoga ja kiirustada ei ole enam kuskile. Lisaks ei ole veel vastu võetud otsust, mis saab liigamängudest. Täna arutavad klubi presidendid, mis saab edasi. Ilmad lähevad siin õnneks soojemaks ja naudime ilma, kuni otsuseid vastu võetakse. Ootame olukorra paranemist. Siin regioonis, kus ma elan, on elutempo sarnane nagu ta ikka on olnud. Kui, siis on vaid natuke vähem inimesi väljas liikumas.

Jalgpall

Inna Zlidnise (Ungari klubi Ferencvaros)

Ma olen endiselt Ungaris klubi juures. Tänaseks tundub, et trennid jätkuvad, aga igal hetkel võib uus info tulla. Ma ei plaani koju naasta, kuna mu tööandja on siin, samuti ravikindlustus.