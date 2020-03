Saaremaa VK tegevjuht paraneb, mängijad viibivad karantiinis

"Viimase nädala jooksul on päris palju asju juhtunud. Esmatähtis on see, et mängijatega kõik korras oleks. Praegu on kõik mängijad, ka leegionärid, Saaremaal karantiinis. Suhtleme tihedalt terviseametiga ja neile, kellel on koroonaviiruse sümptomid, tehakse test," ütles Sepp laupäeva õhtupoolikul Võrkpall24.ee-le.

Avalikkuseni jõudnud info kohaselt on Sepp seni ainus Saaremaa meeskonna liige, kellel on koroonaviirus avastatud. "Enesetunne on okei, aga kordustesti pole mulle veel tehtud," ütles Sepp.

