Euroopa võrkpalliliit lükkab kõik selle hooaja võistlused määramata ajaks edasi

Seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga kogu maailmas otsustas Euroopa Võrkpalliliidu (CEV) juhatus, et kõik Euroopas toimuma pidanud turniirid on määramata ajaks edasi lükatud.

Otsus puudutab:

kõiki Euroopa karikasarju (Volleyball Champions League, CEV Cup ja CEV Challenge Cup), mis oleksid pidanud toimuma kuni mai keskpaigani;

noortekoondiste valikmänge, mis oleksid pidanud toimuma aprilli keskpaigast kuni mai alguseni;

rannavõrkpalli Continental Cup-i 2. etappi, mis oli planeeritud 12.-17. maini 2020;

Euroopa Kuld- ja Hõbeliigat 2020.

Eestit puudutab otsuses kõige konkreetsemalt Euroopa liigaga seonduv. Eesti naiskond osaleb Euroopa Hõbeliigas, kus meiega samas alagrupis on Sloveenia ning Bosnia ja Hertsegoviina. Meeste koondis mängib Kuldliigas, kus alagrupivastasteks Holland, Ukraina ja Valgevene.

"On arusaadav, et praeguses olukorras ei saa Euroopa liiga mänge korraldada algselt planeeritud kuupäevadel. Seepärast muudame vastavalt ka rahvuskoondiste kogunemise ja treeninglaagrite plaane. See tähendab, et rahvuskoondised ei tule kokku mai alguses, nagu oli koos peatreeneritega algselt planeeritud. Peatreenerid on rahvuskoondiste kandidaatidega tihedas kontaktis ning planeerivad mängijatega tegevusi individuaalselt. Edasised otsused sõltuvad arengutest Euroopas ja Eestis," selgitas hetkeolukorda Eesti Võrkpalli Liidu peasekretär Helen Veermäe.

Samuti lükkub teadmata ajaks edasi aprilli lõpus Eestis toimuma pidanud tüdrukute U-17 EM-kvalifikatsiooniturniir, kus pidid lisaks Eestile osalema Belgia, Hispaania ja Valgevene.