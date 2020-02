Hanno Pevkur kandideerib Euroopa Võrkpalliliidu presidendiks

Pevkur on hetkel CEV-i asepresident ja kuulub ka Rahvusvahelise Võrkpalliliidu (FIVB-i) juhatusse. Nüüd soovib ta Euroopa võrkpalli arengusse veelgi jõulisemalt panustada.

"Mitmed Euroopa alaliidud tegid mulle ettepaneku kandideerida CEV-i presidendiks. Võtsin selle ettepaneku vastu, sest usun, et Euroopa võrkpallil on väga palju kasutamata potentsiaali ja kuigi oleme viimastel aastatel teinud edusamme, oleme teiste spordialadega võrreldes Euroopas tervikuna jätkuvalt tagaajaja rollis ning see ei saa jätkuda. Usun, et suudame teha palju rohkem ja paremini, kui seni. Just praegu on parim aeg, et luua Euroopa võrkpallile säravam tulevik, uute ambitsioonide ja uute standarditega," rääkis Pevkur.

Pevkur tahab kaasajastada Euroopa katuseorganisatsiooni juhtimisstiili. "Kiirelt muutuvas ühiskonnas peab CEV ajaga kaasas käima – tegutsema läbipaistvalt ning kasutama ära ka kõik tehnoloogia poolt pakutavad võimalused ala arendamiseks. Ainult siis muutub CEV atraktiivseks partneriks toetajatele, valitsustele, meediale ja fännidele. Ainult nii same kasvatada võrkpalli populaarsust ja tugevust üle Euroopa," lisas Pevkur.