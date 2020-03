Türgi liigas mängiv Venno: oleme kogu meeskonnaga praegu infosulus

"Praegu oleme kogu meeskonnaga infosulus, ei teagi, kas play-off'id peetakse või mitte. 14. märtsil oli meil põhiturniiri viimane mäng, mis peeti tühjade tribüünide ees," rääkis Oliver Venno telefoniintervjuus ERR-ile. "Tühjade tribüünide ees oli väga imelik mängida. Arvatavasti lükatakse siiski play-off'id edasi."

Sel nädalavahetusel peaks Türgis toimuma võrkpalli karikasarja finaalturniir, millest võtab osa kaheksa meeskonda. Venno sõnul on seegi küsimärgi all, selgus saabub tõenäoliselt paari päeva jooksul.

"Ametnike sõnul pole Türgis asi haigestunutega nii hull, aga linnapildist on näha, et inimesed ikkagi natuke kardavad. Olen ise ka natuke kahevahel… ühest küljest ju tahaks ikka mängida, teisalt on tervis ikka kõige tähtsam. Isegi kui mängime tühjade tribüünide ees, siis kaheksal meeskonnal on juba mängijaid, staff'i liikmeid ja muid asjamehi nii palju, et paarsada inimest tuleb kokku. See on päris suur kogunemine. Piisab sellest, kui üks on haige ja siis võivad ka kõik teised haigestuda," rääkis Venno.

Omaenese tervise pärast Venno ei muretse."Ma otseselt ei pelga tõesti. Mis siin ikka karta, tuleb ettevaatlik olla ja hoolitseda oma hügieeni eest."

Küll aga on tema sõnul selgelt näha, et meeskonnas ollakse varasemast ettevaatlikumad. "Treeningud on küll tavapärased, aga näiteks mängu ajal oli näha, et punkti saades ei julge keegi enam eriti plaksu lüüa, üritame ikka kontaktist hoiduda. Ka treener on kogu aeg rõhutanud, et peame rohkem käsi pesema ja ettevaatlikumad olema."

Türgis on praegu registreeritud 18 koroonaviiruse juhtumit. Osadesse riikidesse on lennud katkestatud, koolid ja õppeasutused suletud, tänasest lähevad kinni ka kohvikud, baarid ja restoranid.

"Maskidega väga palju inimesi tänavatel ei näe," rääkis Venno, kes elab Istanbulis Aasia poole peal. "Aga alles eile käisin kaubanduskeskuses ja see oli küll kahtlaselt tühjavõitu. Tavaliselt on türklased nädalavahetuseti ilusa ilmaga pargis ja vihmase ilmaga kaubanduskeskuses. Kuna eile sadas, oleks nad justkui kõik pidanud poes olema, aga kõik ilmselt hoiavad eemale."