Maaseikile tänulik olev Teppan võtab ette pikema mängupausi

Eesti rahvusmeeskonna diagonaalründaja Renee Teppan on jõudnud Belgia meisterklubist Maaseiki Greenyardist õnnelikult koju Pärnumaale ja plaanib nüüd teha vähemalt pooleaastase mängupausi, et õlga ravida.

"Ostsin lennupiletid juba enne klubi ametlikku luba lahkuda, sest sain Markkuselt (Markkus Keel, Aalsti Lindemansi mängija) laupäeva hommikul info, et Belgiast tuleb kiiresti minema saada," ütles Teppan Võrkpall24.ee-le. "Seejärel räägiti laupäeval ka meeskonna miitingul, et selleks korraks ongi kõik. Maaseikis on väga korrektne, professionaalne ja inimlik kogu see värk. Mingeid muresid üles ei kerkinud, ka rahadega mitte. Saame oma palgast kätte 70 protsenti, mis on väga mõistlik, arvestades, et lepingud olid sõlmitud maikuu lõpuni."

Teppan lõpetas hooaja rõõmsal noodil, olgugi et hooaeg jäi Prantsusmaal Poitiers's õlavigastuse ja vähese mänguaja tõttu poolikuks. Esimesed tõsised täismängud sai eestlane kirja alles uuel kalendriaastal Maaseikiga liitudes.

Milline on Teppani löögiõla olukord? "Tegime Maaseikis palju trenni. Võimatu olnuks õlga seal remontida, kuigi neil on iseenesest väga tugev meditsiiniline pool. Teen nüüd ka sellise avalduse, et oma järgmise mängu pean poole aasta pärast, mitte varem," vastas Teppan, kes jätab seega koondisesuve vahele.

