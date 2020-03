Korvpalliliiga NBA mängudega loodetakse uuesti alustada juuni keskpaigast

NBA omanikud ja juhid usuvad, et ülemaailmse pandeemia taustal on USA suurima korvpalliliiga naasmine kõige tõenäolisem juuni keskpaigas. Laual on hetkel siiski kolm varianti ning otsus ühe kasuks langetatakse finantsprognoosi kättesaamise järel.

NBA omanikud ootavad hetkel kaotatud tulude kohta finantsprognoose, mida finantsdirektor J-B. Lockhart loodab peagi nendega ka jagada. Arvestades lühiajalisi tulevikuprognoose, mis on täis ebakindlust, siis on seda raske koostada. NBA seisab silmitsi kolme võimaliku stsenaariumiga: hooaeg lõpetatakse ära, hooaega jätkatakse fännideta või peetakse vaid play-off'id, kuhu on lubatud ka pealtvaatajad. Üks on aga kindel. Praegune seis peegeldub kindlasti uue hooaja palgakünnises ja sissetulekutes.

Kuigi aina enam muretsetakse tulevaste sündmuste ja ühiskonna tervise pärast, siis säilib siiski optimism, et NBA hooaeg võib jätkuda. Ebakindlus on aga mõistetav, sest ei osata täpselt ette ennustada, milline on koroonaviiruse tegelik mõju. Hetkel töötatakse plaaniga, et mängud jätkuvad suure tõenäosusega fännideta. Selleks otsitakse väiksemaid mängusaale, et suured tühjad saalid ei tekistaks nii suurt ebameeldivust.

Mõned eksperdid usuvad seejuures, et NBA hooaja võib juba praegu lugeda lõppenuks, kui arvestada USA aeglast reageerimist koroonaviirusele. Kui Euroopas ei soovitatud rahvarohkeid kogunemisi korraldada juba varem, siis Ameerika Ühendriikides ei soovitata seda teha alates pühapäevast.

Liiga ametnikud ei ole mängijatele veel vastavat signaali andnud, kas mängud võiksid veel jätkuda, kuid ka organisatsioon ise valmistab end ette juba pikemaks pausiks. NBA mänge taheti eelmisel nädalal jätkata suletud uste taga, kuid kui Utah Jazzi mängija Rudy Gobert andis positiivse testi, siis otsustati alates kolmapäevast kõik mängud siiski tühistada.