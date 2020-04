Jalgratturite Liit kutsus teiste alade korraldajad üles vältima võistluste kuhjumist

Koosolekul otsustati, et kuivõrd valitsuse poolt kehtestatud eriolukorra lõppu on tänase seisuga võimatu prognoosida, siis olukorra selgumiseni külmutatakse EJL-i kalender 12. märtsi seisuga - kõik ennatlikud ümbertõstmised annulleeritakse. Kalendrit vaadatakse spordiala tervikvajadustest lähtuvalt ühtsena ning seda asutakse ümber kujundama alles siis, kui on selgunud, mis ajast alates on realistlik hakata uuesti võistluseid korraldama.

Ühtlasi oldi seisukohal, et ei ole realistlik lükata terve hooaja võistlused kokku suve teise poolde. Sõltuvalt eriolukorra kestvusest tuleb suuremal või vähemal määral mitmeid üritusi ära jätta. Spordiürituste, sh jalgrattavõitluste korraldajad peavad mõistma, et ürituste läbimõtlematu kuhjamine augustisse ja septembrisse vaid süvendaks kriisi kestvust ja kahjude ulatust, teatas EJL.

Sellest tulenevalt kutsub EJL üles teiste spordialade võistluskorraldajaid ja kultuuriürituste organiseerijaid langetama mõistlikke kalkuleeritud otsuseid. Säästmaks hääbumisest vähemasti suve teise poole üritusi, on oluline seada prioriteete ja edasi lükata vaid oma spordialale elutähtsaid üritusi.

Eesti Jalgratturite Liidu jaoks on prioriteetsed olümpiaalade Eesti meistrivõistlused ning võimalikult laiale harrastajaskonnale suunatud rahvaspordiüritused. Sarjade puhul on EJL-i hinnangul oluline säilitada sarjad vähemalt 50% ulatuses, sest sõltuvalt eriolukorra kestvusest ei ole realistlik viia sarju läbi algselt planeeritud etappide arvuga.

EJL annab võistluskorraldajatele ja klubidele uued juhised kohe peale eriolukorra lõppu ja valitsuse poolt tehtud otsuseid.