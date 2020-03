Mainekas väljaanne Autosport kirjutab, et koroonaviiruse pandeemia tõttu võib vormel-1 MM-sarja hooaeg alata alles juunis.

Algselt pidanuks MM-sari algama sel nädalavahetusel Austraalias, kuid läinud ööl kinnitati, et avaetapp jäetakse inimeste tervise huvides ära. Varem oli McLaren teatanud, et nende meeskonna ühel liikmel diagnoositi koroonaviirus. Reedel kinnitas F1, et edasi lükatakse ka järgmisele nädalavahetusele planeeritud Bahreini GP ja 5. aprillil toimuma pidanud Vietnami GP.

Kuna aga koroonaviirus levib praegu väga kiiresti just Euroopas, on Autospordi allikate sõnul väga tõenäoline, et ära jäetakse ka Hollandi (3. mai), Hispaania (10. mai) ja Monaco GP (24. mai) ning hooaega alustatakse alles juuni esimesel nädalavahetusel Bakuus.

F1 sarja tegevjuht Chase Carey ütles Melbourne'is Austraalia GP ärajäämisest rääkides, et arvestades viiruse kiiret levikut, tuleb ka nende spordialal ilmselt lähiajal mitmeid raskeid otsuseid vastu võtta. "Praegu keskendusime selle nädalavahetuse sündmustele, aga peame läbirääkimisi ka järgmiste etappide korraldajatega," sõnas Carey. "Raske on midagi ennustada, sest olukord muutub pidevalt."