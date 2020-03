F1 tõi suvise võistluspausi koroonaviiruse tõttu kevadesse

Tavaliselt tehakse MM-sarjas augustis kaheks nädalaks paus, kuna aga praegu on koroonaviiruse tõttu suurem osa spordivõistlusi peatatud ja ka vormel-1 sarja hooaja avaetapp tuli ära jätta, otsustati paus tõsta kevadesse. Harjumuspärase 14 päeva asemel on seekordne paus 21 päeva ning nagu on tavaks suvise pausi ajal, ei tohi ka nüüd selle pausi ajal lisaks võistlemisele ka testida.

"Kuna praegune COVID-19 viiruse pandeemia mõjutab ka FIA vormel-1 MM-sarja etappe, kiitis Maailma Mootorispordi Nõukogu heaks otsuse muuta juulisse ja augustisse kavandatud võistluspaus märtsi ja aprilli ning pikendada seda perioodi 14 päevalt 21 päevale," seisis FIA avalduses.

Praeguse seisuga peaks MM-sari algama 3. mail Hollandis.