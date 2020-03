BBC: Austraalia GP-etapp lükatakse edasi

Rahvusvahelin Autoliit (FIA) ja F1 sari pole ametlikult etapi edasilükkamist kinnitanud. Küll aga teatas neljapäeva hommikul McLareni meeskond, et nende töötajal avastati koroonaviirus ning seetõttu jätavad nad Austraalia GP vahele.

Olukord muutub väga kiiresti ja otsus Austraalia GP edasi lükata mõjutaks tervet tulevat vormel-1 hooaega. Nii FIA kui ka F1 on sattunud olukorra käsitlemise suhtes kriitikanoolte alla. Näiteks valitsev maailmameister Lewis Hamilton oli väga üllatunud, et maailmas valitsevat olukorda arvestades üritatakse võistlust siiski korraldada. Seda enam, et ülejäänud võistluseid jäetakse järjest ära.

​Kuigi esialgu taheti korraldada reedest vabatreeningut ja seejärel otsustada, siis võeti BBC andmetel kell 2 öösel kohaliku aja järgi vastu otsus võistluse läbiviimisest loobuda.

Tõsise kahtluse all on ka Bahraini GP toimumine 22. märtsil.