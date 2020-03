EOK presidendiks pürgiv Tõnu Tõniste avaldas oma tegevuskava

"Edastan Teile ülevaate peamistest tegevustest, millest juhinduksin EOK presidendiks valituks saades oma töös," teatas ta kirjas EOK liikmetele. "Keskendun valukohtadele, mis Eesti spordis valitsevad, ning pakun välja valdkonda edasiviivaid lahendusi."

"Minu jaoks on otsus kandideerida EOK presidendiks kaalutletud ja läbimõeldud, nagu kõik, millele oma elus pühendun. Tean väga selgelt, et selle ametiga kaasneb suur töö ning vastutus, millega olen arvestanud ja milleks valmis olen. See ei ületa aga rõõmu võimalusest jätkuvalt panustata Eesti spordi käekäigu edendamisse."

"Olen kindlalt seisukohal, et EOK president peab olema spordis sees ja sellest parimas mõttes läbi imbunud, et mõista hetkeolukorda ja tajuda samas suuremat pilti," jätkas Tõniste.

"Tänan kõiki, kes on leidnud aega kohtumisteks ja oma spordiala rõõmude ning murede jagamiseks. Eesti spordi arendamine on teekond, mida mööda sammume üheskoos ning julgustan ka edaspidi kõiki avatult rääkima."