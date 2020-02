Stephen Curry naaseb neljakuulise vigastuspausi järel väljakule

Curry on vigastuspausil olnud alates 30. oktoobrist, kui murdis mängus Phoenix Sunsi vastu vasaku käe. Viimastel nädalatel on kahekordne liiga kõige väärtuslikum mängija teinud kaasa Warriorsi treeningutel ning peatreener Steve Kerri sõnul on tähtis, et Curry saaks veel sel hooajal kolm nädalat tagasi meeskonda toodud Andrew Wigginsiga väljakut jagada.

"Minu arvates on tähtis, et Steph ja Andrew õpiksid üksteist tundma ja saaksid koos mängida," sõnas Kerr eelmisel nädalal. "On tähtis, et Steph mängiks ilma nendeta, kes on lahkunud ja keda järgmisel hooajal pole - Kevin [Durant], Andre [Iguodala] ja Shaun [Livingston]. Proovime noormängijaid õpetada jooksu pealt ja me ei saa enam enesestmõistetavalt võtta paljusid asju, mida viie aasta jooksul enesestmõistetavaks pidasime. Ka Steph peab seda tundma."

Kogu hooaja jätab vahele teine Warriorsi põhimees Klay Thompson, kes vigastas põlve ristatisidemeid. Ilma nendeta on viimasel viiel hooajal finaali pääsenud Golden State langenud liiga kõige kehvemaks meeskonnaks.