Lauatennise Eesti meistriteks tulid Vainula ja Avameri

41-aastane Vallot Vainula ja temast seitse aastat noorem Aleksandr Smirnov on jaganud omavahel viimased 20 meeste üksikmängu Eesti meistrikulda. Narvast pärit Smirnov on võitnud neist 12, Pärnus sündinud Vainula kaheksa, alistades teist aastat järjest finaalis Smirnovi settidega 4:3. Kumbki ei loovutanud finaalini välja noorematele settigi.

"Siin ongi küsimus selles, et kas me jääme nii palju kehvemaks, et 18-aastased meile järgi jõuavad või peab keegi sealt 18. eluaastast ikkagi motivatsiooni leidma, et lauatennisega edasi tegeleda ja siis nad paari aasta jooksul jõuaksid meile järgi ka," kommenteeris Vainula intervjuus ERR-ile.

Finaalis kaotas Vainula esimese seti, aga võitis kolm järgmist. Seejärel kogus ennast Smirnov, tasakaalustades setivõidud. Sarnaselt mullusega otsustati meistrikuld seitsmendas setis, kus Vainula oli parem 11:5. Enam kui pooled nende kahe mehe Eesti meistrivõistluste finaalidest on läinud otsustavasse setti.

"Kuuendas setis olin paari punktiga ees ja seal lõpp vajus ära. Õnneks sain viimases väikese algedu sisse ja suutsin lõpuni ära hoida. Selle aasta finaal, mõlemad olid küll 4:3, aga ealmise aasta oma tuli raskemalt," ütles Vainula.

Naiste üksikmängus tuli 21-aastane Airi Avameri Eesti meistriks viiendat aastat järjest, alistades finaalis endast viis aastat noorema, samuti Narvast pärit Anastassia Melnikova viies setis. Poolfinaalis pidi Melnikova paremust tunnistama kahekordne üksikmängu Eesti meister Kätlin Latt ja finaalis olid samuti kolm esimest setti väga tasavägised. Üks-üks seisult suutis Tartu ülikooli juuratudeng Avameri võita kolmanda seti 6:10 kaotusseisust 12:10 ja kaks viimast setti tulid lihtsamalt 11:2 ja 11:5.

"Finaalis ise natuke pabistasin ja tegin lihtsaid vigu, aga kokkuvõttes ütleks, et noorte tase on tõusnud," ütles Avameti. "See peakski nii juhtuma, sest noored kasvavad, teevad trenni, muutuvad paremaks. Selline konkurents peaks Eestis püsima."

Avameri tuli Eesti meistriks ka naiste paarismängus ja segapaarismängus koos Vainulaga.