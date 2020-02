Portugalis sõitnud Tänak: oli produktiivne nädalalõpp

"Kasutasime seda nädalalõppu selleks, et veeta autos rohkem aega ja sõita Hyundai i20 Coupe WRC autoga enne kruusarallisid rohkem võistluskilomeetreid," lausus Tänak meeskonna pressiteate vahendusel.

"Alati on tore võtta osa nii populaarsest sündmusest ja ikoonilistest katsetest, mis on meile Portugali rallilt tuttavad. Oli produktiivne nädalalõpp, tegime koos inseneride ja Daniga tööd, et leida kruusal häid seadistusi."

Ralli võitis kohalik rallimees Armindo Araujo, kes kasutas Škoda Fabia R5 mudelit.