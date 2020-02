Juventuse ja Interi põnevuskohtumine peetakse kinniste uste taga

Itaalia meistrivõistluste tabeliseisu silmas pidades on tegemist olulise kohtumisega, sest kolmandat kohta hoidvat Interit (54 p) lahutab liider Juventusest (60 p) vaid kuus punkti, kusjuures Inter on pidanud ühe kohtumise vähem. Kahe meeskonna vahele mahub teisel tabelireal paiknev Rooma Lazio, kel on 59 punkti.

Veel peetakse kinniste uste taga veel Udinese - Fiorentina, Milan - Genoa, Parma - SPAL ja Sassuolo - Brescia kõrgliiga kohtumised.

Juventus ja Interi omavaheline mäng peetakse pühapäeval, Eesti aja järgi algusega kell 21.45. Oktoobris Milanos peetud esimene selle hooaja kohtumine lõppes Juventuse 2:1 võiduga.