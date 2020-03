Itaalia kõrgliiga võidakse peatada, kui mängijal avastatakse koroonaviirus

Itaalia valitsus on andnud käsu pidada kõik spordiüritused suletud uste taga 3. aprillini ehk selle ajani pealtvaatajaid saalidesse ja väljakutele ei lasta.

"Me peame realistidena aru saama, et koroonaviiruse näol valitseb tõsine oht ja seepärast me võtame vajadusel kasutusele kõik meetmed, et oma sportlaseid kaitsta," rääkis Gravina. Küsimusele, kas Itaalia kõrgliiga võib täielikult peatuda, vastas ta: "Me ei saa ühtki võimalust välistada. Samas ei peaks me enne tegema hakkama hüpoteetilisi otsuseid."

Koroonaviiruse tõttu kuus edasi lükatud mängu peetakse suletud uste taga sel pühapäeval ja esmaspäeval. Teiste hulgas toimub põnevusduell tabeliliidrite Juventuse ja Milano vahel.

Koroonaviiruse tõttu on Itaalias surnud ligi 200 inimest. Põhja-Itaalia piirkond on märgitud kõrge riskiastmega alaks.