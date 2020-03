Koroonaviirus jätab Itaalias tribüünid tühjaks vähemalt kuuks ajaks

Itaalia peaminister Giuseppe Conte on andnud oma nõusoleku pidada koroonaviirusest tuleneva ohu tõttu kõik riigi spordivõistlused vähemalt 3. aprillini ilma pealtvaatajateta.

Itaalias on koroonaviirusesse nakatunud enam kui 3000 inimest, hukkunuid on 107. Uudisteagentuur ANSA teatas kolmapäeval, et vähemalt märtsi keskpaigani suletakse kõik riigi koolid ja ülikoolid. Kolmapäeva õhtul andis Itaalia peaminister Giuseppe Conte nõusoleku viia kõik riigis toimuvad spordisündmused vähemalt 3. aprillini suletud uste taha.

See tähendab, et ilma pealtvaatajateta toimub nii jalgpalli Meistrite liiga kaheksandikfinaali kordusmatš Torino Juventuse ja Lyoni Olympique'i vahel, samuti mängib Juventus suletud uste taga kõrgliigamängu Milano Interi vastu.

"Suletud uste taga mängimine võib olla ainus võimalus, kuidas [jalgpalli] kõrgliigahooaeg lõpuni mängida," sõnas Itaalia spordiminister Vincenzo Spadafora reporteritele. "Eesmärk on liiga lõpetada võimalikult normaalsetes tingimustes, aga nagu näha, muutub stsenaarium pidevalt."

Itaalias teenib leiba hulgaliselt Eesti sportlasi, teiste seas näiteks Ragnar Klavan, Robert Täht, Siim-Sander Vene ja Kertu Laak.