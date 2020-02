Saaremaa mängib mõlemad eurosarja veerandfinaalid kodus

Algselt pidi seeria esimene kohtumine toimuma täna Itaalias, aga koroonaviiruse leviku tõttu jäeti see ära ja nüüd otsustati mõlemad kohtumised järjest Saaremaal pidada. Saaremaa kodumäng oli planeeritud 4. märtsile ja Itaaliast ületoodud kohtumine leiab aset päev hiljem.

"Kaks klubi ja CEV jõudsid kokkuleppele, et kõige mõistlikum on see mängida 5. märtsil Kuressaares. Kuna sarja teine kohtumine pidi toimuma nagunii Saaremaal, siis jõuti kokkuleppele pidada päev hiljem ka ärajäänud kohtumine Kuressaares," teatas Saaremaa võrkpalliklubi sotsiaalmeedias.

"Läbirääkimistel oli palju erinevaid punkte, mille osas jõuti alles täna lõunaks lõpuks ka kokkuleppele. 4. märtsil on mängu alguseks 19:00 ja 5. märtsil 18:00."

Selleks, et kõik huvilised saali mahuksid, paigaldatakse seekord eraldi üks-kaks lisatribüüni ja loodakse saali kuni 1800 istekohta.

Kaugemalt tulijatel soovitatakse kindlasti piletid osta eelmüügist (piletikeskus.ee), et olla kindel sissepääsus. Pileteid saab osta ka kohapealt ning uksed avatakse poolteist tundi enne mängu algust.