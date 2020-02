Võimsa aja jooksnud Nurme: see ei ole tavaline, see on ime

34-aastane Nurme jooksis Sevilla maratonil aja 2:10.02, mis andis 20. koha, aga millest on eestlastest olnud läbi aegade kiirem vaid Pavel Loskutov (2:08.53). Ühtlasi sai jooksumees jagu ka Tokyo olümpiamängude normist 2:11.30.

"Maraton on pikk distants ja see tähendab ikka väga palju kannatlikust ja enese tagasihoidmist. Kõike ei saa välja panna päev, nädal või kaks enne võistlust. Ei saa seda ka distantsi esimesel poolel teha," alustas Nurme kommentaari Vikerraadiole.

"Eks praegugi on natuke raske emotsiooni välja elada, aru saada ja adekvaatseid hinnanguid anda, sest kõik on nii uus ja värske. Muljeid on palju. Mida ma saan öelda? Joosta isiklik rekord kolme minuti ja 40 sekundiga, täita sellega pooleteise minutiga olümpiamängude normatiiv... ütleme nii, et alandlikuks teeb."

Nurme sõnul peitub tulemuse taga raske töö ja paljude inimeste panus. "Eestis ei ole ma viibinud kolm kuud. Kaks kuud ja natuke peale olin Keenia laagris ja nüüd kaks nädalat Portugalis. See on tähendanud väga palju treeninguid, väljakutseid seoses reisiga, treeningutega, muidugi eraeluliselt: pere, lapsed, naine."

"Lisaks aitasin hulga Eesti sportlasi Keenia laagris, et nemadki saaks treenitud," jätkas Nurme. "Seal on teised inimesed: sponsorid, treenerid, mänedžerid. Seal on väga palju inimesi, kellega kõigi nende kolme kuu jooksul on koostööd tehtud ja see, et ta nüüd ühel päeval niimoodi välja tuleb nagu ma tahan, nagu ma unistan, nagu olen planeerinud - see ei ole tavaline, see on ime!"