Mercedese põnev uuendus tõmbab F1 maailmas tähelepanu

Valitsev maailmameister Lewis Hamilton sai oma masinas tõmmata rooli edasi-tagasi ja muuta seeläbi nurkasid esiratastega. Rahvusvaheline autospordiliit FIA pole süsteemile veel rohelist tuld näidanud, aga tiimi kinnitusel on tegemist turvalise ja reeglitepärase muudatusega.

"Tõenäoliselt ei avalda ma selle kohta rohkem kui telekaameratest nägite, aga see on tõsi - meil on autos uus süsteem. See on uudne idee," kommenteeris Mercedese tehniline direktor James Allison F1 TV-le.

"Kui teid huvitab, siis meil on selle jaoks ka nimi - DAS - ja see laiendab sõitja jaoks roolimisvõimalusi, millest loodame aasta jooksul kasu lõigata. Aga kuidas ja miks me seda kasutame, jätame endi teada."

Allisoni sõnul teadis FIA uue idee kasutuselevõtust juba ette. "Oleme sellest neile juba mõnda aega rääkinud," jätkas ta. "Reeglid on selle osas üsna selged, mis on roolisüsteemis lubatud ja me oleme üsna kindlad, et see vastab neile."

"Ma olen rahul, et paigaldasime selle autosse, see näib olevat kasulik ja järgmised päevad näitavad, millist tulu see meile toob," oli Mercedese ametnik enesekindel.

Hamiltoni enda sõnul ta alles harjub uuendusega, kuid kiitis tiimi innovatsiooni eest. "Mul on see olnud vaid ühel hommikul, nii et ausalt öeldes pole mul palju rääkida," kostis britt.

"Üritame sellest aru saada ja sellest parima välja võtta, aga turvalisus pole probleem ja FIA-l pole selle projektiga probleeme. Mind väga julgustab, et tiim on jätkuvalt uuenduslik ja hoiab oma edu. See on meie suurepäraste ajude vili ja loodetavasti töötab see meie kasuks."

Kui kolmapäeval näitas Hamilton kiireimat aega, siis neljapäeval uuest süsteemist hoolimata ta parimatega ei konkureerinud, olles aegade võrdluses alles üheksas, kaotades Kimi Räikkönenile (Alfa Romeo) enam kui sekundiga.