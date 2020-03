Maailm kiireim maratoonar: jäägem positiivseks!

Aprillikuisel Londoni maratonil pidi startima ka maailmarekordiomanik Kipchoge, samuti oli stardinimekirjas maailma kõigi aegade paremuselt teise aja jooksnud Kenenisa Bekele ehk ees ootas üks käesoleva hetke põnevamaid vastasseise pikamaajooksus. Kipchoge ja Bekele on määrustepärastes tingimustes jooksnud maratoni vastavalt tulemustega 2:01.39 ja 2:01.41 ehk tegemist on sisuliselt kahe võrdse maratoonariga, vahendab Marathon100.com.

Kas Kipchoge ja Bekele asuvad starti ka oktoobrikuisel Londoni maratonil, on hetkel teadmata ehk võimalik, et kahe suure jooksja mõõduvõtt jääb sel aastal nägemata.

"Londoni maratoni edasi lükkamine on väga kahetsusväärne uudis, kuid ma austan täiega korraldajate otsust, kuna inimeste tervise kaitsmine on alati meie kõige tähtsam prioriteet. Tuhandetele jooksjatele, kes sarnaselt minule on pühendanud viimased kuud oma eesmärgile, tahan ma öelda: "Tundke uhkust sellest tööst, mis te olete sel teekonnal teinud, naeratage ja leidke endale horisondilt järgmine eesmärk, mille poole sujuvalt ja positiivselt liikuda. Ma loodan peatselt olla koos teiega stardijoonel."