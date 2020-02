Saaremaa mänedžer euroedust: ärev lennureis aitas kaasa ühtsustunde tekkele

3:1 paremus tähendas seda, et Saaremaa pääses tugevuselt kolmandas eurosarjas ehk CEV Challenge Cupil veerandfinaali. Paari avamängu olid saarlased kodusaalis seejuures 2:3 kaotanud. Viimati pääses Eesti võrkpalliklubi pääses eurosarjas kaheksa parema hulka üheksa aastat tagasi.

"Olime mänguks hoolega valmistunud - nii mentaalselt, et oleksime võimalikult heas seisus, kui ka taktikaliselt. Natukene teatud asju muutsime, meil tuli väga hästi välja blokikaitse koostöö ja suutsime vastast oma servide tugeva surve alla panna ja sealt tänu meie järgnevatele õnnestumistele nii blokis kui kaitses tuli meestele kindlust juurde. See toimis, vastaste rünnak polnud nii efektiivne ja sealt see positiivne tulem tuli - mehed tahtsid seda võitu ja nad olid enesekindlad ja väga keskendunud," rääkis Saaremaa mänedžer Hannes Sepp Vikerraadiole antud intervjuus.

"Meie peatreener on väga hea motiveerija. Ta oskab mehi vaimselt väga hästi ette valmistada ja ma arvan, et see oligi asja üks põhjuseid, miks mehed olid enesekindlad. Me kõik uskusime, et tuleme siia ja oleme võimelised Almeriat võitma ja tõestasime seda üpris veenvalt."

Saaremaa jaoks kujunes lisaks kohtumisele mälestusväärseks ka Hispaaniasse viinud lennureis. Teatavasti tuli meeskonnal üle elada hädamaandumine, kuna lennul Malagasse seiskus üks lennuki mootor. "Eks meil oli takistusi siia tulles, kus meil 11 kilomeetri kõrgusel läks lennuki mootor katki ja pidime maanduma. Kõikide selliste asjadega, koos meie 30-40 fänniga, kes kaasas olid, tekkis väga tugev ühtsustunne. Olime vaimselt päris tugevad."

Kuhu asetub pääs veerandfinaali Saaremaa Võrkpalliklubi ajaloos? "See võit on kindlasti tähtis. Meil on kodus ju eesmärgiks kõik tiitlid ja eurosari on see, kus on selgelt tugevamaid võistkondi. Iga õnnestumine seal on lisaboonus ja üks meie selle hooaja eesmärke oli veerandfinaali jõudmine. Ta on eriline, ma ei saa öelda, et ta mõnest tiitlist tähtsam on, aga ta on väga erilisel kohal. Seda võitu oli kõigile vaja ja ma arvan, et see tegi meid veelgi tugevamaks ja paremaks."

Saarlased jäid reedeks veel Hispaaniasse ning jõuavad tagasi koju homme. Eurosarja kaheksa parema seas kohtutakse Milanoga.